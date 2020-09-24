Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку в комитет премии еще 10 сентября отправил русский писатель Сергей Комков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже прокомментировал такую ​​инициативу. Он отметил, что на Нобелевскую премию выдвигают совершенно разных людей.

— Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято, то прекрасно, если нет — тоже ничего страшного, — добавил он.

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Нобелевская премия мира

Это одна из пяти премий, основанных Альфредом Нобелем. Начиная с 1901 года, она присуждается за выдающиеся заслуги в сохранении мира.

Согласно воле Нобеля, Нобелевскую премию мира получает тот, кто сделает самый большой или лучший вклад в дружеские отношения между нациями и в отмену или сокращение существующих армий.

Однако президент РФ Владимир Путин известен вовсе не шагами в сохранении мира. Ведь с 2014 года продолжается российско-украинская война на Донбассе. В том же году Россия аннексировала у Украины Крым.

Несмотря на многочисленные попытки украинской власти договориться о мирном урегулировании ситуации на Донбассе, вооруженные формирования РФ систематически нарушают режим прекращения огня и отказываются выполнять Минские соглашения.

Кроме того, эксперты ООН подтвердили, что Россия причастна к ряду военных преступлений, которые зафиксированы в Сирии.