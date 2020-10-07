Президент РФ Володимир Путін, який 7 жовтня відзначає своє 68-річчя, заявив, що кількість його онуків – це питання безпеки.

Він не уточнив інформацію про це і грубо прокоментував реакцію ведучого, який закашляв у цей момент.

Путін розповідав історію про свого онука і сказав, що його донька вчила життя малечу. Кореспондент уточнив – яка саме донька.

На це президент РФ відповів, що не має різниці. У цей момент ведучий закашляв. Путін назвав це хрюканням. Журналіст зазначив, що він просто закашляв.

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– Покашлювати не треба, ви ж не живете моїм життям і не розумієте, що таке питання безпеки. Просто коли людина далека від цього, вона цього не помічає, – прокоментував Володимир Путін.

Водночас Путін розповів, що обожнює своїх онуків і вважає, що є прикладом для них.

Російська вакцина для України

Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливість постачання вакцини проти коронавірусу, виготовленої російськими науковцями, до України.

За його словами, для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.

Влада України поки цю заяву не коментувала.