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Факты / Мир

В ходе протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

Вследствие протестов в Бишкеке 5-6 октября пострадало 768 граждан.

Такие данные предоставили в Минздраве Кыргызстана. 218 человек были срочно госпитализированы, семеро из низ находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Остальные протестующие вернулись домой после оказания неотложной помощи.

Накануне Минздрав сообщал о 686 пострадавших в Бишкеке.

Протесты в Кыргызстане

В понедельник, 5 октября в столице Кыргызстана Бишкеке вспыхнули протесты из-за результатов парламентских выборов.

Однако сценарий пошел несколько иным путем, чем, например, в Беларуси.

Пока правоохранители пытались разогнать протестующих с помощью грубой силы и минометов, ЦИК Кыргызстана официально отменила результаты выборов.

В ночь с понедельника на вторник, 6 октября, протестующие освободили из СИЗО бывшего экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других оппозиционеров, не согласных с политикой президента Сооронбая Жээнбекова.

Впоследствии были захвачены главные властные структуры Кыргызстана: парламент, администрация президента, здания правительства и столичной мэрии.

Социал-демократическая партия страны объявили о смене власти, вместе с тем в Бишкеке создали Координационный совет оппозиции.

Фото: KloopKyrgyz

Источник: Интерфакс

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