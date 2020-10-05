Протесты в Киргизии: людей разгоняют водометами и светошумовыми гранатами

5 октября в центре Бишкека вспыхнули протесты из-за предварительных результатов выборов в парламент Киргизии.

Согласно первым данным подсчетов, лидируют две партии Биримдик, членом которой является родной брат действующего президента страны, и Мекеним Кыргызстан, которую, по сообщениям СМИ, финансирует бывший замглава Государственной таможенной службы, замешанный в скандалах по отмыванию денег.

Эти результаты не понравились людям, из-за чего они собрались в центре столицы и двинулись к зданию парламента.

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Сначала митингующих просили разойтись, но люди не послушались, а стали ломать ворота, пытаясь силой войти в здание.

Представители местной милиции стали использовать против них светошумовые гранаты, водометы и дубинки. Люди же разбирали брусчатку для сопротивления силовикам.

В Киргизии после выборов начинаются полноценные протесты.

Бишкек, сейчас! 2020 хватит pic.twitter.com/ISrLZr6cV5 — ОколоНоля (@redsquare2018) October 5, 2020

Выборы в Киргизии

4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент страны. В гонке приняли 16 политических партий, явка избирателей была 56,5%.

Предварительные результаты не устроили представителей оппозиции. На акции протеста вышли 11 политический партий из 16.

Они требуют проведения повторного голосования.

Источник: Интерфакс, ОколоНоля

Фото: ТАСС