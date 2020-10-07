Внаслідок протестів у Бішкеку 5-6 жовтня постраждало 768 громадян.
Такі дані надали у МОЗ Киргизстану. 218 осіб було терміново госпіталізовано, семеро з низ перебувають у важкому стані в реанімації.
Решта протестувальників повернулися додому після надання невідкладної допомоги.
Напередодні МОЗ повідомляло про 686 постраждалих у Бішкеку.
Протести у Киргизстані
У понеділок, 5 жовтня у столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули протести через результати парламентських виборів.
Однак сценарій пішов дещо іншим шляхом, ніж, наприклад, у Білорусі.
Поки правоохоронці намагалися розігнати протестувальників за допомогою грубої сили та мінометів, ЦВК Киргизстану офіційно скасувала результати виборів.
У ніч з понеділка на вівторок, 6 жовтня, учасники протесту звільнили із СІЗО колишнього екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва, екс-прем’єра Сапара Ісакова та інших опозиційнерів, які виступали проти політики президента Сооронбая Жеенбекова.
Згодом було захоплено головні владні структури Киргизстану: парламент, адміністрація президента, будівлі уряду та столичної мерії.
Соціал-демократична партія країни оголосила про зміну влади, разом із цим у Бішкеку створили Координаційну раду опозиції.
Фото: KloopKyrgyz