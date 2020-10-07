Внаслідок протестів у Бішкеку 5-6 жовтня постраждало 768 громадян.

Такі дані надали у МОЗ Киргизстану. 218 осіб було терміново госпіталізовано, семеро з низ перебувають у важкому стані в реанімації.

Решта протестувальників повернулися додому після надання невідкладної допомоги.

Напередодні МОЗ повідомляло про 686 постраждалих у Бішкеку.

Протести у Киргизстані

У понеділок, 5 жовтня у столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули протести через результати парламентських виборів.

Однак сценарій пішов дещо іншим шляхом, ніж, наприклад, у Білорусі.

Поки правоохоронці намагалися розігнати протестувальників за допомогою грубої сили та мінометів, ЦВК Киргизстану офіційно скасувала результати виборів.

У ніч з понеділка на вівторок, 6 жовтня, учасники протесту звільнили із СІЗО колишнього екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва, екс-прем’єра Сапара Ісакова та інших опозиційнерів, які виступали проти політики президента Сооронбая Жеенбекова.

Згодом було захоплено головні владні структури Киргизстану: парламент, адміністрація президента, будівлі уряду та столичної мерії.

Соціал-демократична партія країни оголосила про зміну влади, разом із цим у Бішкеку створили Координаційну раду опозиції.

Фото: KloopKyrgyz