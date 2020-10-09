PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Китай будет финансировать противодействие коронавирусу

Китай официально присоединился к финансовой инициативы COVAX для создания и человечества вакциной против коронавируса.

Китай также укрепит сотрудничество в области вакцинации с соответствующими странами и будет продолжать работать со всеми участниками COVAX.

Читайте: Когда вакцина против Covid-19 появится в Украине — прогноз ВОЗ

— Это является важным шагом Китая, направленным на поддержку концепции обеспечения здоровья человечества и медицинского сообщества, а также выполнение обязательства о превращении вакцины в глобальное общественное благо, — говорится в заявлении официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

COVAX — мировая инициатива по разработке коронавируса. Украина является ее членом.

Вакцина против коронавируса

Владимир Зеленский в интервью китайскому изданию Синьхуа заявил, что Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка