Китай официально присоединился к финансовой инициативы COVAX для создания и человечества вакциной против коронавируса.

Китай также укрепит сотрудничество в области вакцинации с соответствующими странами и будет продолжать работать со всеми участниками COVAX.

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— Это является важным шагом Китая, направленным на поддержку концепции обеспечения здоровья человечества и медицинского сообщества, а также выполнение обязательства о превращении вакцины в глобальное общественное благо, — говорится в заявлении официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

COVAX — мировая инициатива по разработке коронавируса. Украина является ее членом.

Вакцина против коронавируса

Владимир Зеленский в интервью китайскому изданию Синьхуа заявил, что Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной.