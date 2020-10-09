Китай офіційно приєднався до фінансової ініціативи COVAX для створення і забезпечення людства вакциною проти коронавірусу.

Китай також зміцнить співпрацю в області вакцинації з відповідними країнами і буде продовжувати працювати з усіма учасниками COVAX.

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– Це є важливим кроком Китаю, спрямованим на підтримку концепції забезпечення здоров’я людства та медичної спільноти, а також виконання зобов’язання про перетворення вакцини в глобальне суспільне благо, – йдеться в заяві офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства Хуа Чуньїн.

COVAX – світова ініціатива з розробки коронавірусу. Україна є її членом.

Вакцина проти коронавірусу

Володимир Зеленський в інтерв’ю китайському виданню Сіньхуа заявив, що Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.

Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною.

Джерело: Chinese Foreign Ministry