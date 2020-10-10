Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан договорились о перемирии

После многочасовых переговоров в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о заключении перемирия.

Об этом во время брифинга по итогам встречи заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Нагорном Карабахе огонь должен прекратиться в субботу, 10 октября, с 12.00.

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Стороны договорились по четырем основным позициям:

Прекращение огня 10 октября 2020 года с 12.00. После этого начнется обмен пленными и телами тех, кто погиб.

Нюансы режима тишины должны быть согласованы дополнительно.

Армения и Азербайджан приступают к ведению переговоров, в этом им помогают сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Страны дают согласие на неизменность формата переговорного процесса.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября.

Между Азербайджаном и Арменией начались бои за эту территорию.

С того времени обе стороны регулярно сообщали о разрушенных сооружений, погибших и пострадавших. Однако 9 октября страны встретились в столице РФ Москве для ведения переговоров и урегулирования ситуации.