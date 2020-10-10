PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан договорились о перемирии

После многочасовых переговоров в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о заключении перемирия.

Об этом во время брифинга по итогам встречи заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Нагорном Карабахе огонь должен прекратиться в субботу, 10 октября, с 12.00.

Читайте: В Нагорном Карабахе погибли более 50 гражданских лиц

Стороны договорились по четырем основным позициям:

  • Прекращение огня 10 октября 2020 года с 12.00. После этого начнется обмен пленными и телами тех, кто погиб.
  • Нюансы режима тишины должны быть согласованы дополнительно.
  • Армения и Азербайджан приступают к ведению переговоров, в этом им помогают сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
  • Страны дают согласие на неизменность формата переговорного процесса.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября.

Между Азербайджаном и Арменией начались бои за эту территорию.

С того времени обе стороны регулярно сообщали о разрушенных сооружений, погибших и пострадавших. Однако 9 октября страны встретились в столице РФ Москве для ведения переговоров и урегулирования ситуации.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка