В Нагорном Карабахе погибли более 50 гражданских людей

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что с начала боевых действий в районе Нагорного Карабаха погибли по меньшей мере 53 мирных жителя.

— Информация из различных источников, которую Управление ООН по правам человека не смогло проверить самостоятельно, свидетельствует о том, что в результате боевых действий было убито около 53 гражданских людей, среди которых есть дети. Подавляющее большинство зданий, в том числе дома, школы и другие гражданские объекты, которые подверглись разрушениям, были расположены в Нагорном Карабахе, — говорится в заявлении.

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В ООН обеспокоены тем, что войска Армении при поддержке непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Азербайджана используют для обстрелов тяжелое вооружение, в том числе ракетные системы.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. До сих пор продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией за эту территорию.

Обе стороны ежедневно сообщают о количестве разрушенных сооружений, количестве погибших и пострадавших.

В Азербайджане заявили, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. ВС Азербайджана готов предоставить гуманитарные коридоры для армян.

Армения взамен отметила, что готова идти на уступки.