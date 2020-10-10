У Нагірному Карабаху загинуло понад 50 цивільних осіб

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що від початку бойових дій в районі Нагірного Карабаху загинуло щонайменше 53 мирних жителя.

– Інформація з різних джерел, яку Управління ООН з прав людини не змогло перевірити самостійно, свідчить про те, що в результаті бойових дій було вбито близько 53 цивільних осіб, серед яких є діти. Переважна більшість будівель, зокрема будинки, школи та інші цивільні обʼєкти, які зазнали руйнувань, були розташовані в Нагірному Карабаху, — сказано в заяві.

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В ООН стурбовані тим, що війська Вірменії за підтримки невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) і Азербайджану використовують для обстрілів важке озброєння, в тому числі ракетні системи.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Конфлікт у Нагірному Карабаху розпочався 27 вересня. До сьогодні тривають бойові дії між Азербайджаном та Вірменією за цю територію.

Обидві сторони щодня повідомляють про кількість зруйнованих споруд, кількість загиблих та постраждалих.

У Азербайджані заявили, що Вірменія повинна запропонувати план виведення військ з окупованих азербайджанських територій у Нагірному Карабаху. ВС Азербайджану готовий надати гуманітарні коридори для вірмен.

Вірменія натомість зазначила, що готова йти на поступки.