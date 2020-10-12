На марше пенсионеров 12 октября возле корпуса Белорусского национально-технического университета в Минске силовики применили свето-шумовые гранаты.

По словам очевидцев, было не менее пяти взрывов, а милиция начала задерживать студентов, которые пришли к пенсионерам на помощь.

Якобы есть также пострадавшие, но подтверждения этой информации нет.

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На кадрах видео в Telegram-канал NEXTA слышны крики людей и взрывы.

Огнестрельное оружие и протесты в Беларуси

В МВД 12 октября заявили о готовности применить огнестрельное оружие против участников протестов в Минске в случае возникновения такой необходимости.

Там считают, что протесты стали организованными и крайне радикальными.

Фото: TUT.BY