На марше пенсионеров 12 октября возле корпуса Белорусского национально-технического университета в Минске силовики применили свето-шумовые гранаты.
По словам очевидцев, было не менее пяти взрывов, а милиция начала задерживать студентов, которые пришли к пенсионерам на помощь.
Якобы есть также пострадавшие, но подтверждения этой информации нет.
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На кадрах видео в Telegram-канал NEXTA слышны крики людей и взрывы.
Огнестрельное оружие и протесты в Беларуси
В МВД 12 октября заявили о готовности применить огнестрельное оружие против участников протестов в Минске в случае возникновения такой необходимости.
Там считают, что протесты стали организованными и крайне радикальными.
Фото: TUT.BY