В Беларуси милиционерам разрешили стрелять по протестующим

Милиция в Беларуси готова применять огнестрельное оружие против митингующих для подавления протестов.

В МВД страны считают, что протесты стали организованными и крайне радикальными.

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— Учитывая это сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут из улиц и в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие, — заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

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Ситуация в Беларуси

С 7 августа не прекращаются протесты в Беларуси. Участников протестов силой разгоняет милиция и отряды ОМОНа. Задержано несколько тысяч человек, все оппозиционные лидеры уехали из страны, либо находятся в тюрьмах.

Европейский Союз планирует ввести санкции против Александра Лукашенко, который возглавил страну в шестой раз.

Источник: МВД Беларуси