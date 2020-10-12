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Факти / Світ

У Білорусі міліціонерам дозволили стріляти по протестувальниках

Міліція у Білорусі готова застосовувати вогнепальну зброю проти мітингувальників для придушення протестів.

У МВС країни вважають, що протести стали організованими і вкрай радикальними.

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– З огляду на це співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть із вулиць і в разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю, – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич.

Ситуація у Білорусі

З 7 серпня не припиняються протести у Білорусі. Учасників протестів силоміць розганяє міліція та загони ОМОНу. Затримано кілька тисяч людей, усі опозиційні лідери виїхали з країни, або знаходяться у в’язницях.

Європейський Союз планує схвалити санкції проти Олександра Лукашенка, який очолив країну вшосте.

Джерело: МВС Білорусі

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