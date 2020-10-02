США запровадили санкції проти білоруських чиновників

США ввели санкції проти білоруських чиновників.

У санкційний список потрапили вісім офіційних осіб Білорусі, повідомили у Міністерстві фінансів США.

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Під санкції потрапили:

секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Олена Дмухайло;

міністр внутрішніх справ Юрій Караєв;

командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко;

заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков;

командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба;

заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков;

начальник міліції Мінська Іван Кубраков;

заступник голови Центральної виборчої комісії Вадим Іпатов.

Санкції ЄС проти Білорусі

1 жовтня Євросоюз узгодив санкції проти 40 білоруських чиновників. Вони набули чинності відразу після процедури письмового затвердження списку.

Окрім того, 29 вересня Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників. Вони включають заборону на поїздки і заморожування активів.

Джерело: Міністерство фінансів США