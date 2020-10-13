Лідер Координаційної ради Сергій Дилевський виїхав з Білорусі. Нині колишній співробітник Мінського тракторного заводу та лідер страйкового руху перебуває у Польщі.

– Він був змушений поїхати з Білорусі у зв’язку з побоюваннями за свою безпеку, – сказав речник Координаційної ради Антон Родненков.

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Раніше Дилевський перевіз свою сім’ю до Польщі, побоюючись за їхню безпеку у зв’язку з ситуацією в країні.

Минулого тижня опозиціонера шантажували та змусили звільнитися з МТЗ, де він пропрацював 12 років. На заводі працюють його батьки. Дилевський стверджує, що керівництво погрожувало звільнити їх.

Сергій Дилевський останній з президії Координаційної ради, хто був на свободі у Білорусі. Інші члени ради вже виїхали за кордон, або затримані.

Координаційна рада в Білорусі була сформована 9 серпня одразу після президентських виборів, аби мирно передати владу опозиції.

Тихановська оголосила ультиматум Лукашенку

Лідер опозиційного руху в Білорусі Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Протягом 13 днів Лукашенко має оголосити про свою відставку, насильство на вулицях має припинитися, потрібно звільнити усіх політв’язнів.

Якщо Лукашенко не виконає умови, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом.

Джерело: TUT.by

Фото: Сергій Дилевський