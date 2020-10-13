Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку і зазначила, що у режиму є 13 днів, щоб виконати три обов’язкові вимоги:
- Олександр Лукашенко повинен оголосити про відставку з посади президента;
- насильство на вулицях має повністю припинитися;
- усіх політв’язнів потрібно звільнити.
Якщо до 25 жовтня ці вимоги не виконають, то, за словами Тихановської, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом. А 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах.
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Також Світлана Тихановська у своєму Telegram-каналі зазначила, що протягом цих 13 днів білоруси продовжуватимуть свій мирний і наполегливий протест.
Протести в Білорусі почалися після виборів президента і тривають вже 66 день. За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Білоруси вважають результати сфальсифікованими. Сам Олександр Лукашенко 23 вересня провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів.