Половина Польши переходит в красную зону карантина

С 17 октября 152 с 314 поветов Польши переводят в красную зону карантина.

Такое решение связано с большим количеством новых случаев коронавируса, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 15 октября.

— Мы имеем дело с ситуацией, когда в красной зоне оказались 152 повета, то есть половина Польши. Это, прежде всего, густозаселеные районы, города и крупные городские агломерации, — заявил Моравецкий.

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В Польше ввели новые ограничения:

в красной зоне — школы и вузы перейдут на дистанционное обучение. Спортивные события будут происходить без участия зрителей. Запрещено проведение свадебных и других массовых церемоний. Массовые собрания разрешаться до 10 человек;

в желтой зоне будут разрешаться свадебные и другие семейные церемонии до 20 человек, массовые собрания ограничиваться до 25 человек. В школах и вузах обучение будет проходить на смешанной основе.

Польша усиливает карантин

С 10 октября в Польше усилили карантинные ограничения. Все должны носить маски не только в общественных местах, но и на улице.

Министерство здоровья Польши сообщило, что в стране зафиксировали рекордное количество больных Covid-19.

Источник: RMF24