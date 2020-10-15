Половина Польщі переходить у червону зону карантину

З 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі переводять у червону зону карантину.
Таке рішення пов’язане із великою кількістю нових випадків коронавірусу, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 15 жовтня.
– Маємо справу із ситуацією, коли у червоній зоні опинилися 152 повіти, тобто половина Польщі. Це, насамперед, густо заселені повіти, міста і великі міські агломерації, – заявив Моравецький.
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У Польщі ввели нові обмеження:
- у червоній зоні – школи і виші перейдуть на дистанційне навчання. Спортивні події відбуватимуться без участі глядачів. Заборонено проведення весільних та інших масових церемоній. Масові зібрання дозволятимуться до 10 осіб;
- у жовтій зоні дозволятимуться весільні та інші сімейні церемонії до 20 осіб, масові зібрання обмежуватимуться до 25 осіб. У школах і вишах навчання відбуватиметься на змішаній основі.
Польща посилює карантин
З 10 жовтня у Польщі посилили карантинні обмеження. Усі мають носити маски не тільки в громадських місцях, але і на вулиці.
Міністерство здоров’я Польщі повідомило, що у країні зафіксували рекордну кількість хворих на Covid-19.
Джерело: RMF24