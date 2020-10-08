С 10 октября Польша усиливает карантин. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все должны носить маски не только в общественных местах, но и на улице.

Моравецкий говорит, что маски — это единственный способ уберечься от второй волны пандемии коронавируса.

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— Вторая волна догнала нас и мы решительно ее встретим, — сказал премьер-министр.

Также он сообщил, что 10 октября будет известно о новых ограничениях в школах.

Министерство здоровья Польши сообщило, что в стране зафиксировали рекордное количество больных на Covid-19 — 4,2 тыс.

В мире более 36 млн зараженных Covid-19

По состоянию на 8 октября заболели еще почти 383 тыс. жителей планеты. Наибольшее количество заражений в США (7, 5 млн), Индии (более 6 млн), Бразилии (5 млн) и Румынии (более чем 1 млн).

Источник: National post