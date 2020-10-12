Польша и Германия ввели новые ограничительные меры из-за Covid-19

Германия и Польша вводят новые ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.

По новым правилам, бары и рестораны в Берлине будут работать до 23.00. Такие же ограничения будут действовать в финансовой столице Франкфурте-на-Майне. Также ограничивается время работы магазинов, аптеки и заправочные станции будут работать без изменений.

Новые ограничения будут действовать до 31 октября.

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В Польше власти обязали всех граждан находиться в общественных местах в защитных масках, поскольку за последние сутки там было выявлено более 4 тыс. инфицированных.

В Чехии также рассматривают возможность введения режима изоляции, поскольку темпы заражения населения коронавирусной инфекцией в последние дни ускорились. Четвертый день подряд регистрируют более 8,6 тыс. инфицированных.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 октября в Украине было выявлено 4 420 новых случаев коронавируса.

От осложнений умерло 5 015 человек, за сутки — 43 пациента. В то же время побороть болезнь удалось 114 410 пациентам, за сутки выздоровели 903 человека.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки было зафиксировано в Харьковской области — 741, Сумской — 418, Полтавской — 244 и Хмельницкой — 219.