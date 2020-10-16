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Факты / Мир

Светлана Тихановская планирует посетить Киев после местных выборов

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская выразила благодарность за позицию Украины относительно протестов в Беларуси и сообщила, что планирует поездку в Киев.

Лидер оппозиции в Беларуси обратила внимание на готовность Киева поддержать санкции против белорусских властей, введенные ЕС за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.

— Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно глава МИД Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе, — сказала Тихановская.

Она отметила, что не признала своего поражения на президентских выборах в Беларуси и хотела бы построить партнерские отношения с Украиной.

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По ее словам, украинцы близкие белорусам исторически и культурно.

— У меня часто на Западе спрашивают: Понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить? Я отвечаю, что нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Наши языки несколько ближе. Планируем в ближайшее время поездку в Киев, но после местных выборов, — отметила Тихановская.

Тихановская объявила ультиматум

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко и отметила, что у режима есть 13 дней для выполнении обязательных требований. А именно — Лукашенко должен объявить об отставке с поста президента, насилие на улицах должно полностью прекратиться, всех политзаключенных нужно освободить.

В случае невыполнения требований до 25 октября то, по словам Тихановской, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. А 26 октябре начнется национальная забастовка всех предприятий.

Источник: Белорусская служба Радио Свобода

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