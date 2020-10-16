Світлана Тихановська планує відвідати Київ після місцевих виборів

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська висловила вдячність за позицію України щодо протестів у Білорусі та повідомила, що планує поїздку до Києва.

Лідер опозиції у Білорусі звернула увагу на готовність Києва підтримати санкції проти білоруської влади, запроваджені ЄС за фальсифікацію виборів та жорстоке придушення протестів.

– Ми дуже раді, що Україна зайняла потужну позицію щодо Білорусі, особливо очільник МЗС Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Це очевидний знак підтримки білоруських людей у боротьбі, – сказала Тихановська.

Вона зазначила, що не визнала своєї поразки на президентських виборах у Білорусі та хотіла б побудувати партнерські відносини з Україною.

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За її словами, українці близькі білорусам історично та культурно.

– У мене часто на Заході питають: Чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити?. Я відповідаю, що ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Наші мови дещо ближчі. Плануємо найближчим часом поїздку до Києва, але після місцевих виборів, – зазначила Тихановська.

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Тихановська оголосила ультиматум

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку і зазначила, що у режиму є 13 днів для виконанні обов’язкових вимог. А саме – Лукашенко повинен оголосити про відставку з посади президента, насильство на вулицях має повністю припинитися, усіх політв’язнів потрібно звільнити.

У разі не виконання вимог до 25 жовтня то, за словами Тихановської, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом. А 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств.

Джерело: Білоруська служба Радіо Свобода