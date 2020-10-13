Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко и отметила, что у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

Александр Лукашенко должен объявить об отставке с поста президента;

насилие на улицах должно полностью прекратиться;

всех политзаключенных нужно освободить.

Если до 25 октября эти требования не выполнят, то, по словам Тихановской, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. А 26 октябре начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

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Также Светлана Тихановская в своем Telegram-канале отметила, что в течение этих 13 дней белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Протесты в Беларуси начались после выборов президента и продолжаются уже 66 день. По результатам ЦИК Александр Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Белорусы считают результаты сфальсифицированными. Сам Александр Лукашенко 23 сентября провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов.