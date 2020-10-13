PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

У режима есть 13 дней: Тихановская объявила ультиматум Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко и отметила, что у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

  • Александр Лукашенко должен объявить об отставке с поста президента;
  • насилие на улицах должно полностью прекратиться;
  • всех политзаключенных нужно освободить.

Если до 25 октября эти требования не выполнят, то, по словам Тихановской, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. А 26 октябре начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн видео, фото и последние новости

Также Светлана Тихановская в своем Telegram-канале отметила, что в течение этих 13 дней белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Протесты в Беларуси начались после выборов президента и продолжаются уже 66 день. По результатам ЦИК Александр Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Белорусы считают результаты сфальсифицированными. Сам Александр Лукашенко 23 сентября провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх