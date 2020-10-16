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Факты / Мир

Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск по ст. 361 ч. 3 — призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред национальной безопасности.

Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

7 октября стало известно, что Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. В Беларуси против нею возбуждено уголовное производство по статье Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

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Сама Светлана Тихановская отреагировала на объявление в розыск. Она отметила, что вообще не знает, что фигурирует в уголовном деле, тем более в России.

Похожие обвинения инкриминируют еще одной оппозиционерке Марий Колесниковой. Ее задержали по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса РБ — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет.

Источник: РИА Новости

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