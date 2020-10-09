В Николаевской области жители Вознесенского района занимались выращиванием и сбытом конопли.

В преступную группировку входило четверо мужчин — самому старшему 48 лет, младшему 29.

Во время проведения обысков правоохранительные органы изъяли ряд доказательств — наличные средства, мобильную и компьютерную технику, банковские карточки, амфетамин, растения конопли и четыре кг марихуаны.

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Кроме того, полиция нашла огнестрельное оружие, гранату РГД-5 и патроны. Все изъятые предметы будут проходить экспертизу.

За совершение преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

В Запорожье разоблачили деятельность накролаборатории

В Запорожье двое мужчин основали нарколабораторию, где занимались изготовлением психотропных веществ.

Сбыт продукции злоумышленники наладили через Telegram канал — там принимали заказы, а отправляли посылки по почте.