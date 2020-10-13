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Факты / Происшествия

В Одессе кардиолог пыталась в нижнем белье пронести наркотики в СИЗО

В Одессе 12 октября задержали врача-кардиолога, которая пыталась пронести наркотики в СИЗО.

Женщину остановили во время прохода через контрольно-пропускной пункт на территорию изолятора.

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В кабинете административного здания провели осмотр женщины. В ее нижнем белье и носках нашли шесть пакетов с измельченным веществом растительного происхождения.

Нарколаборатории в Украине

В Запорожье обнаружили лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Двое преступников организовывали деятельность через Telegram-канал. Там они принимали заказы от клиентов со всей страны и присылали товары почтой.

Было изъято технику, оборудование, наличные, черновые записи, банковские карты и наркотические вещества, общая стоимость которых составляет приблизительно 24 млн грн.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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