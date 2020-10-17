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Факты / Мир

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Перемирие в Нагорном Карабахе начнется в 00.00 в воскресенье, 18 октября.

С таким заявлением выступили в Министерстве иностранных дел Армении.

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Отмечается, что Армения поддерживает и одобряет предыдущие заявления президентов США, Франции и России в рамках Минской группы ОБСЕ.

Решение Армении и Азербайджана прокомментировали и в самом Нагорном Карабахе.

— Мы приветствуем усилия Минской группы ОБСЕ и Армении. Республика Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха — Ред.) подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня.

Это уже вторая попытка перемирия в Нагорном Карабахе.

Впервые установить режим тишины в регионе планировалось 10 октября, однако мир так и не наступил.

Источник: МИД Армении

Фото: Dreamstime

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