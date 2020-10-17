Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир’я в Нагірному Карабаху

Перемир’я в Нагірному Карабаху розпочнеться в 00.00 у неділю, 18 жовтня.
Із такою заявою виступили у Міністерстві закордонних справ Вірменії.
Зазначається, що Вірменія підтримує та схвалює попередні заяви президентів США, Франції та Росії у рамках Мінської групи ОБСЄ.
Рішення Вірменії та Азербайджану прокоментували і в самому Нагірному Карабаху.
– Ми вітаємо зусілля Мінської групи ОБСЄ та Вірменії. Республіка Арцах (самоназва Нагірного Карабаху – Ред.) підтверджує свою готовність дотримуватися умов припинення вогню.
Це вже друга спроба оголошення перемир’я у Нагірному Карабаху.
Вперше встановити режим тиші в регіоні планувалося 10 жовтня, однак мир так і не наступив.
Джерело: МЗС Вірменії