Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир’я в Нагірному Карабаху

Перемир’я в Нагірному Карабаху розпочнеться в 00.00 у неділю, 18 жовтня.

Із такою заявою виступили у Міністерстві закордонних справ Вірменії.

Зазначається, що Вірменія підтримує та схвалює попередні заяви президентів США, Франції та Росії у рамках Мінської групи ОБСЄ.

Рішення Вірменії та Азербайджану прокоментували і в самому Нагірному Карабаху.

– Ми вітаємо зусілля Мінської групи ОБСЄ та Вірменії. Республіка Арцах (самоназва Нагірного Карабаху – Ред.) підтверджує свою готовність дотримуватися умов припинення вогню.

Це вже друга спроба оголошення перемир’я у Нагірному Карабаху.

Вперше встановити режим тиші в регіоні планувалося 10 жовтня, однак мир так і не наступив.

Джерело: МЗС Вірменії