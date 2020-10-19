Команда действующего президента США и кандидата на эту должность на выборах 2020 Дональда Трампа советует своему фавориту выбрать другую модель поведения во время следующих дебатов с его оппонентом Джо Байденом, которые пройдут 22 октября.

Ему советуют меньше перебивать представителя Демократической партии и больше шутить. По их мнению, это поможет выглядеть Трампу более привлекательно в глазах избирателей.

В то же время его советники не ждут, что кандидат откажется от истории с обвинением в коррупции сына Джо Байдена Хатера.

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По подсчетам штаба, Трамп перебил Байдена 71 раз на первых дебатах, которые прошли 30 сентября, в то же время его оппонент позволил себе это сделать 22 раза.

Команда ожидает, что Трамп исправит положение во время второй встречи, ведь во многом от него самого зависит его победа на выборах.

Дебаты Трампа и Байдена

Первые дебаты между Трампом и Байденом превратились в настоящий хаос из-за постоянного перебивания и обвинений кандидатами друг друга.

В плане был ряд тем, по которым они должны были озвучить свои позиции.

Однако избиратели так и не получили ответы на них. После первой встречи Байден опережал Трампа, за него готовы были проголосовать большинство американцев.

Источник: Axios