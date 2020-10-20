Отношения Китая и Тайваня обострились из-за драки дипломатов

Обострение отношений между Китаем и Тайванем, которое длится достаточно долго, вспыхнуло с новой силой после драки дипломатов на Фиджи.

Представители Китая и Тайваня участвовали в национальном празднике островной страны. Всего на празднование пригласили около сотни гостей.

В МИД Тайваня рассказали, что китайские дипломаты фотографировались и собирали информацию об участниках мероприятия. Такое поведение не устраивало тайваньских чиновников, поэтому один из них попросил китайцев уйти. После чего на него напали и нанесли травму головы.

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В Китае утверждают, что его дипломаты выполняли служебные обязанности, а представители Тайваня устроили провокацию.

Правоохранители Фиджи ситуацию не комментировали.

Дело в том, что Китай считает Тайвань обособленной частью своей территории. Тайвань считает себя независимой.

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