Отношения Китая и Тайваня обострились из-за драки дипломатов

Обострение отношений между Китаем и Тайванем, которое длится достаточно долго, вспыхнуло с новой силой после драки дипломатов на Фиджи.
Представители Китая и Тайваня участвовали в национальном празднике островной страны. Всего на празднование пригласили около сотни гостей.
В МИД Тайваня рассказали, что китайские дипломаты фотографировались и собирали информацию об участниках мероприятия. Такое поведение не устраивало тайваньских чиновников, поэтому один из них попросил китайцев уйти. После чего на него напали и нанесли травму головы.
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В Китае утверждают, что его дипломаты выполняли служебные обязанности, а представители Тайваня устроили провокацию.
Правоохранители Фиджи ситуацию не комментировали.
Дело в том, что Китай считает Тайвань обособленной частью своей территории. Тайвань считает себя независимой.
Музей отложил выставку из-за вмешательства Китая
Исторический музей Замок герцогов Бретонских в западном городе Нант отложил выставку, посвященную монгольскому императору Чингисхану.
Работники музея ссылаются на вмешательство китайского правительства, которое они обвиняют в попытке переписать историю.