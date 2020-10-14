Французский музей отложил выставку из-за вмешательства Китая

Исторический музей Замок герцогов Бретонских в западном городе Нант отложил выставку, посвященную монгольскому императору Чингисхану.

Работники музея ссылаются на вмешательство китайского правительства, которое они обвиняют в попытке переписать историю.

Французский музей заявил, что откладывает представление о лидере XIII века более, чем на три года.

— Мы приняли решение остановить выставку на благо человеческих, научных и этических ценностей, которые мы защищаем, — сказал директор музея Бертран Гийе.

Китайские власти потребовали убрать из шоу некоторые слова, в том числе, Чингисхан, империя и монгол. Впоследствии они попросили полномочий корректировки выставочных брошюр, легенд и карт.

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Конфликт произошел, когда китайское правительство ужесточило дискриминацию этнических монголов, многие из которых живут в северной провинции Внутренней Монголии.

Выставка была запланирована в сотрудничестве с Музеем Внутренней Монголии в Хух-Хото, в Китае.

По данным Нантского музея, возникли недоразумения, когда Китайское бюро культурного наследия потребовало от музея изменений к первоначальному плану.

В частности, элементы предвзятого переписывания монгольской культуры в пользу нового национального повествования.

В музее заклеймили это как цензуру и заявили, что это подчеркивает позиции китайского правительства в отношении монгольского меньшинства.

Ранее Китай официально присоединился к финансированию для создания вакцины против Covid-19.

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