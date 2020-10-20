Відносини Китаю та Тайваню загострилися через бійку дипломатів

Загострення відносин між Китаєм і Тайванем, яке триває досить довго, спалахнуло з новою силою після бійки дипломатів на Фіджі.

Представники Китаю та Тайваню брали участь у національному святі острівної країни. Загалом на святкування запросили близько сотні гостей.

У МЗС Тайваню розповіли, що китайські дипломати фотографувались та збирали інформацію про учасників заходу. Така поведінка не влаштовувала тайванських чиновників, тому один з них попросив китайців піти. Після чого на нього напали та завдали травму голови.

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У Китаї стверджують, що його дипломати виконували службові обов’язки, а представники Тайваню влаштували провокацію.

Правоохоронці Фіджі ситуацію не коментували.

Річ у тому, що Китай вважає Тайвань відокремленою частиною своєї території. Тайвань вважає себе незалежною.

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