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Факти / Світ

Відносини Китаю та Тайваню загострилися через бійку дипломатів

Загострення відносин між Китаєм і Тайванем, яке триває досить довго, спалахнуло з новою силою після бійки дипломатів на Фіджі.

Представники Китаю та Тайваню брали участь у національному святі острівної країни. Загалом на святкування запросили близько сотні гостей.

У МЗС Тайваню розповіли, що китайські дипломати фотографувались та збирали інформацію про учасників заходу. Така поведінка не влаштовувала тайванських чиновників, тому один з них попросив китайців піти. Після чого на нього напали та завдали травму голови.

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У Китаї стверджують, що його дипломати виконували службові обов’язки, а представники Тайваню влаштували провокацію.

Правоохоронці Фіджі ситуацію не коментували.

Річ у тому, що Китай вважає Тайвань відокремленою частиною своєї території. Тайвань вважає себе незалежною.

Музей відклав виставку через втручання Китаю

Історичний музей Замок герцогів Бретонських у західному місті Нант відклав виставку, присвячену монгольському імператору Чингисхану.

Працівники музею посилаються на втручання китайського уряду, яке вони звинувачують у спробі переписати історію.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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