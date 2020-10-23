Ми боремось за нашу і вашу свободу: Тихановська подякувала українцям за підтримку

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українцям за солідарність і підтримку білоруського народу.

– Я захоплююсь духом солідарності, який можна почути від України та української нації. Дякую, дорогі брати і сестри, за підтримку наших мирних протестів, – сказала вона у відеозверненні під час Київського безпекового форуму.

Світлана Тихановська зазначила, що білорусів, як і українців свого часу, спонукають виходити на акції протесту бажання боротися за свою гідність, національну свободу, свої права та своє майбутнє.

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– Ваша революція ґрунтувалася на всезагальному подиху свободи, який уже ніколи не може згаснути у Східній Європі. Тут я думаю про повстання в Прибалтиці, Рух Солідарності в Польщі, лідерство Вацлава Гавела в Чехії і Словаччині. Ви продовжили цей нерозривний ланцюг. Ми так само продовжуємо його зараз, – додала опозиціонерка.

Насамкінець Світлана Тихановська пояснила, що білоруський народ зараз змагається за свободу, гідність, право поваги.

– Ми змагаємося за незалежність народів, Білорусь і незалежну націю. За нашу і вашу свободу, – підсумувала вона.

Напередодні опозиціонерка вже висловлювала вдячність українцям за підтримку та готовінсть підтримати санкції, запроваджені ЄС проти білоруських чиновників.

Також Світлана Тихановська зазначала, що планує поїздку до Києва і хотіла б побудувати партнерські відносини з Україною.