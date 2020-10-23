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Факты / Мир

Израиль и Судан начали мирные переговоры

Судан начал мирные переговоры с Израилем и стал пятой арабской страной, которая пошла на сближение.

— Мы уже начали переговоры, чтобы завершить вражду с Израилем, — отметил спикер Суверенного совета Судан.

 

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О нормализации отношений между Израилем и Судом заявил и президент США Дональд Трамп. Он назвал это еще одним важным шагом к миру на Ближнем Востоке.

23 октября Трамп обратился к Конгрессу с просьбой убрать Судан из списка стран-спонсоров терроризма.

Улаживание конфликта на Ближнем Востоке

9 сентября президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за содействие в налаживании отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

С такой инициативой выступил председатель парламентской ассамблеи НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде.

По его словам, за время своей каденции Трамп сделал значительно больше, чем предыдущие лауреаты премии.

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