В воскресенье, 25 октября, протесты в Беларуси начались в ряде городов, однако больше всего граждан вышли на улицы Минска.

У Стеллы независимые СМИ насчитали более 100 тыс. протестующих. Сообщается, что колонна движется по проспекту Машерова.

Также большие толпы граждан прошлись по проспекту Победителей.

Белорусские власти “традиционно” добились закрытия многих станций метро столицы, сотни жителей столицы сообщают об ограничении в работе мобильного интернета.

Также 25 октября ОМОН жестоко разгонял мирную акцию в городе Лида.

Отмечается, что кроме дубинок для разгона протеста силовики использовали слезоточивый газ.

В ходе столкновения ОМОНа и протестующих были задержаны более 10 граждан.

Протесты в Беларуси

Массовые и систематические протесты в Беларуси начались как следствие сфальсифицированных выборов президента 9 августа.

По результатам ЦИК Александр Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — только 10,12%.

Многолетний белорусский президент Лукашенко сначала не признавал массовости протестов и влияния оппозиции на общество, а 23 сентября провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.