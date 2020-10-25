В неділю, 25 жовтня, протести в Білорусі розпочалися у низці міст, однак найбільше громадян вийшло на вулиці Мінська.

Біля Стели незалежні ЗМІ нарахували понад 100 тис. протестувальників. Повідомляється, що колона рухається проспектом Машерова.

Також великі натовпи громадян пройшлися проспектом Переможців.

Білоруська влада “традиційно” добилася закриття багатьох станцій метро столиці, сотні жителів столиці повідомляють про обмеження в роботі мобільного інтернету.

Також 25 жовтня ОМОН жорстоко розганяв мирну акцію в місті Ліда.

Зазначається, що окрім кийків для розгону протесту силовики використали сльозогінний газ.

Під час зіткнення ОМОНу та протестувальників було затримано більше 10 громадян.

Протести в Білорусі

Масові та систематичні протести у Білорусі розпочалися як наслідок сфальсифікованих виборів президента 9 серпня.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – лише 10,12%.

Багаторічний білоруський президент Лукашенко спочатку не визнавав масовості протестів та впливу опозиції на суспільство, а 23 вересня провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.