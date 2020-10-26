Байден назвал Россию главной угрозой для США

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал Россию главной угрозой для страны.

В то же время он считает Китай не врагом, а конкурентом, заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

По словам Байдена, Россия сейчас представляет наибольшую угрозу безопасности США.

Читайте: Выборы в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом

В то же время бывший вице-президент США отметил, что главным конкурентом для страны является Китай.

Соперник на выборах Байдена, действующий президент Дональд Трамп считает Китай врагом США, а РФ — другом.

Выборы в США

Выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября.

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношения с Россией и Украиной, медицинской реформе и национальной безопасности.

Источник: CBS