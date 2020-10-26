Байден назвав Росію головною загрозою для США

Кандидат у президенти США Джо Байден назвав Росію головною загрозою для країни.

Водночас він вважає Китай не ворогом, а конкурентом, заявив Байден в інтерв’ю телеканалу CBS.

За словами Байдена, Росія зараз становить найбільшу загрозу безпеці США.

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Водночас колишній віце-президент США зазначив, що головним конкурентом для країни є Китай.

Суперник на виборах Байдена, чинний президент Дональд Трамп вважає Китай ворогом США, а РФ – другом.

Вибори у США

Вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада.

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.

Джерело: CBS