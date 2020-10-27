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Факты / Мир

Перешли красную черту. Лукашенко назвал забастовку белорусов терроризмом

Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется террористическая война. В стране протесты стали более радикальными.

Протестующие уже перешли ”красную” границу, заявил он на Всебелорусском съезде.

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— Мы констатировали факт, что эта осталась масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, — сообщил он.

Лукашенко назвал действия бастующих, которые пытались блокировать работу железной дороги, террористической угрозой.

— Как можно оценивать уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастроф и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма, — заявил он.

Общенациональная забастовка

26 октября, начались протесты рабочих на крупнейших предприятиях Беларуси, к которым ранее призвала экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Работу также остановили цеха на крупных предприятиях Минский электротехнический завод, Гродно Азот и МАЗ.

Чтобы прекратить забастовку, Александр Лукашенко должен объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных.

Источник: БелТА

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