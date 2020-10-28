С 30 октября до 1 декабря на всей территории Франции вводится жесткий карантин, то есть возвращается режим самоизоляции.

Об этом заявил вечером 28 октября в обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон.

Такое решение он объяснил тем, что принятых ранее мер было недостаточно, чтобы остановить распространение коронавируса, напомнив, что за последний день заразились более 36 тыс. французов.

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По его словам, уже с пятницы, 30 октября, из-за введения режима самоизоляции закроются все рестораны и кафе.

Но внутренние границы ЕС останутся открытыми.

Перед этим жесткий карантин анонсировали в Германии.

Коронавирус в мире 14 октября

По состоянию на 14 октября коронавирусом в мире заразились 38 066 297 человек. За сутки болезнь обнаружили еще у 20 тыс. жителей планеты.

Жертвами пандемии стали уже 1 085 411 человек.

Впервые в пятерку стран-лидеров рейтинга вошла Франция, где заразись уже 1 244 242 человека.