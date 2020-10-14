Статистика коронавируса в мире на 14 октября свидетельствует о 38 066 297 больных, за сутки болезнь обнаружили еще у 20 тыс. жителей планеты.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 085 411 человек.
Страны, где больше всего случаев коронавируса:
- США — 7 856 605;
- Индия — 7 175 880;
- Бразилия — 5 113 628;
- Россия — 1 318 783;
- Колумбия — 924 098.
Страны, где больше всего людей умерло от вируса:
- США — 215 887;
- Бразилия — 150 998;
- Индия — 109 856;
- Мексика — 84 420;
- Великобритания — 43 108.
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В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 24 место — между Израилем и Нидерландами.
Коронавирус 13 октября
Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 13 октября свидетельствует о 38 040 063 инфицированных.
В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 085 372 пациента. 28 598 070 человек выздоровели.