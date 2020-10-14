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США, Индия и Бразилия в лидерах: коронавирус в мире 14 октября

Статистика коронавируса в мире на 14 октября свидетельствует о 38 066 297 больных, за сутки болезнь обнаружили еще у 20 тыс. жителей планеты.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 085 411 человек.

Страны, где больше всего случаев коронавируса:

  • США — 7 856 605;
  • Индия — 7 175 880;
  • Бразилия — 5 113 628;
  • Россия — 1 318 783;
  • Колумбия — 924 098.

Страны, где больше всего людей умерло от вируса:

  • США — 215 887;
  • Бразилия — 150 998;
  • Индия — 109 856;
  • Мексика — 84 420;
  • Великобритания — 43 108.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 24 место — между Израилем и Нидерландами.

Коронавирус 13 октября

Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 13 октября свидетельствует о 38 040 063 инфицированных.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 085 372 пациента. 28 598 070 человек выздоровели.

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