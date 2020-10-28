Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев в США

Лимит приема беженцев в США в 2021 году снижен до 15 тыс. человек.

Соответствующий меморандум утвердил президент Дональд Трамп.

— 15 тыс. человек — цифра, оправдана гуманитарными соображениями и которая соответствует американским национальным интересам, — говорится в документе.

В 2021 финансовом году, который в США начался 1 октября, право на въезд в качестве беженцев было отобрано у граждан Сирии, Йемена и Сомали.

Для сравнения, в прошлом году лимит приема беженцев в США составил 18 тыс. человек, а в позапрошлом — почти вдвое больше, 30 тыс. Человек.

Последний раз лимит в 15 тыс. беженцев было зафиксировано в 1980 году, в годы президентства демократа Джимми Картера (1977-1981 гг.).

Однако в том же году благодаря специальному закону о беженцах цифру удалось поднять до 50 тыс.

Улучшение отношений США-Судан

В октябре, после того, как Судан признал государство Израиль, США начали переговоры с целью укрепления международных отношений.

12 августа 1993 Судан был включен в список государств — спонсоров терроризма. Согласно закону, гражданам стран списка запрещено посещать США.

После шага навстречу Израилю Судан также согласился выплатить $335 млн компенсации семьям жертв терактов в США.

После этого Дональд Трамп принял решение исключить Судан из списка стран — спонсоров международного терроризма. В будущем это будет означать снятие запрета на въезд в Штаты.