Юлия Свириденко подала в отставку с должности премьер-министра Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отставка Свириденко с должности премьера

— В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой, — написал он в Facebook.

Стефанчук поблагодарил Юлию Свириденко за работу во главе Кабинета министров “в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Евросоюзу”.

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— Желаю успехов в дальнейшей деятельности, — отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра.

По его словам, он предложил Свириденко возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером.

После встречи с президентом Свириденко заявила, что готова работать ради усиления позиций Украины.

По ее мнению, нужно преодолеть стоящие перед государством вызовы и принять изменения, необходимые для усиления работы Кабинета министров и отношений с международными партнерами.

Юлия Свириденко находилась на должности премьер-министра Украины с 17 июля 2025 года.

Факты ICTV рассказывали о том, кто такая Юлия Свириденко, ее биографию и важные факты из жизни.

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