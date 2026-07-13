Свириденко подала в отставку с должности премьер-министра
- Юлия Свириденко подала в отставку с должности премьер-министра Украины.
- В Верховную Раду поступило ее заявление об отставке.
- Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Юлия Свириденко подала в отставку с должности премьер-министра Украины.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Отставка Свириденко с должности премьера
— В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой, — написал он в Facebook.
Стефанчук поблагодарил Юлию Свириденко за работу во главе Кабинета министров “в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Евросоюзу”.
— Желаю успехов в дальнейшей деятельности, — отметил он.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра.
По его словам, он предложил Свириденко возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером.
После встречи с президентом Свириденко заявила, что готова работать ради усиления позиций Украины.
По ее мнению, нужно преодолеть стоящие перед государством вызовы и принять изменения, необходимые для усиления работы Кабинета министров и отношений с международными партнерами.
Юлия Свириденко находилась на должности премьер-министра Украины с 17 июля 2025 года.
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