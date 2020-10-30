В Турции и Греции 30 октября произошло мощное землетрясение. В городе Измир погибли по меньшей мере четыре человека, более сотни людей ранены. Повреждены десятки домов.

Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф Турции сообщило, что 4 человека погибли, один из них утонул. Около 120 граждан получили повреждения.

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Сейчас в Эгейском регионе начались поисковые работы пострадавших. Число жертв может увеличиться.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что среди пострадавших украинцев не нашли.

30 жовтня у Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 балів.

За попередньою інформацією в місті зруйновано декілька будинків.

Інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих наразі встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих та одужання постраждалим. — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 30, 2020

На греческом острове Самос пострадали восемь человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Землетрясение в Турции и Греции

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки достались Греции и Турции. Он разрушил жилые дома и прибрежную инфраструктуру.

После землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город Измир накрыло волной.

Источник: Kathimerini