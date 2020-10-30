В Турции и Греции 30 октября произошло мощное землетрясение. В городе Измир погибли по меньшей мере четыре человека, более сотни людей ранены. Повреждены десятки домов.
Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф Турции сообщило, что 4 человека погибли, один из них утонул. Около 120 граждан получили повреждения.
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Сейчас в Эгейском регионе начались поисковые работы пострадавших. Число жертв может увеличиться.
Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что среди пострадавших украинцев не нашли.
30 жовтня у Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 балів.
За попередньою інформацією в місті зруйновано декілька будинків.
Інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих наразі встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих та одужання постраждалим.
— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 30, 2020
На греческом острове Самос пострадали восемь человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Землетрясение в Турции и Греции
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки достались Греции и Турции. Он разрушил жилые дома и прибрежную инфраструктуру.
После землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город Измир накрыло волной.
Источник: Kathimerini