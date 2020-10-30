В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки достались Греции и Турции, разрушив жилые дома и прибрежную инфраструктуру.
Землетрясение произошло около 17 км от западного побережья Турции — провинции Измир — и ощущались даже в Афинах и Стамбуле.
О количестве жертв пока не сообщается, в провинции Измир разрушено не менее 20 домов.
Информация о землетрясении в Турции появилась около 14.30 по киевскому времени.
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