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Факты / Происшествия

Первые фото и видео землетрясения в Турции и Греции

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки достались Греции и Турции, разрушив жилые дома и прибрежную инфраструктуру.

Землетрясение произошло около 17 км от западного побережья Турции — провинции Измир — и ощущались даже в Афинах и Стамбуле.

О количестве жертв пока не сообщается, в провинции Измир разрушено не менее 20 домов.

Информация о землетрясении в Турции появилась около 14.30 по киевскому времени.

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