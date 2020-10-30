В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки достались Греции и Турции, разрушив жилые дома и прибрежную инфраструктуру.

Землетрясение произошло около 17 км от западного побережья Турции — провинции Измир — и ощущались даже в Афинах и Стамбуле.

О количестве жертв пока не сообщается, в провинции Измир разрушено не менее 20 домов.

Информация о землетрясении в Турции появилась около 14.30 по киевскому времени.