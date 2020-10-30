В Туреччині та Греції 30 жовтня стався потужний землетрус. У місті Ізмір загинули щонайменше чотири людини, більше сотні людей поранено. Пошкоджено десятки помешкань.

Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і катастроф Туреччини повідомило, що 4 людини загинули, одна з них потонула. Близько 120 громадян отримали ушкодження.

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Нині в Егейському регіоні почались пошукові роботи постраждалих. Кількість жертв може збільшитися.

Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що українців серед постраждалих не знайшли.

30 жовтня у Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 балів.

За попередньою інформацією в місті зруйновано декілька будинків.

Інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих наразі встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих та одужання постраждалим. — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 30, 2020

На грецькому острові Самос постраждали вісім людей. Одна жінка знаходиться у важкому стані.

Землетрус в Туреччині та Греції

В Егейському морі стався землетрус магнітудою 7,0. Підземні поштовхи дісталися Греції та Туреччини. Вони зруйнувавши житлові будинки та прибережну інфраструктуру.

Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто Ізмір накрило хвилею.

Джерело: Kathimerini