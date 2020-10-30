В Европейском парламенте поддержали реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины относительно декларирования чиновников. Речь идет о законопроекте о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Европарламент обеспокоен тем, что решение КСУ создает юридическую пустоту в украинской антикоррупционной системе. Также парламентарии призвали украинскую власть устранить как можно быстрее этот пробел.

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В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки со стороны ЕС, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов государственных служащих.

— Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы, — отметили в Европарламенте.

Законопроект Зеленского

Утром 30 октября начались протесты под зданием Конституционного суда Украины. Активисты и все неравнодушные выступают против решения суда, который 27 октября отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Наибольший резонанс вызвала статья об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Своим решением КСУ забрал у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции доступ к электронным деклараций.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

Источник: EU Political Report