31 октября 2020 года в Грузии состоялись парламентские выборы. Наибольшую поддержку получила правящая партия Грузинская Мечта, за которую проголосовали 48,15% избирателей.

Однако на втором месте оказалась ЕНД — Сила в единстве экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которую поддержали 27,13% граждан.

Хотя Саакашвили и недоволен результатами, фактически его сила будет второй по величине в парламенте Грузии и намного больше других политсил. Ближайшая к ним — Европейская Грузия с результатом в 3,78% голосов.

Но значит ли это, что экс-президент вернется в Грузию?

Успех или провал?

Для политической силы, которая уже около восьми лет не может получить парламентское большинство, второе место на выборах должно означать большой успех. Да, ЕНД — Сила в единстве потеряла значительную часть голосов после президентства Саакашвили, однако с 2016 года почти не сдала позиции.

Однако для Саакашвили второго места, очевидно, мало. Его партия накануне выборов заявляла, что готова выдвинуть экс-президента на должность премьер-министра, если ей удастся завоевать первенство на выборах.

Но, как мы видим, этого не произошло и сейчас оппозиция призывает людей выходить на протесты, поскольку считает, что результаты выборов сфальсифицировали.

Речь идет не только о ЕНД — Сила в Единстве но и других политических силах. Например, лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что Бидзина Иванишвили узурпировал власть в стране.

Во время общения с Фактами ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что результаты выборов в Грузии — это провал как для Саакашвили, так и для его партии.

— Они рассчитывали взять гораздо больше мест. Поскольку их оппоненты у власти уже восемь лет, рассчитывали на то, что им не удастся взять большинство. Даже несмотря на внесенные изменения в избирательное законодательство (сокращение количества мажоритарных депутатов, уменьшение проходного барьера до 1%) ситуация не изменилась — оппоненты Саакашвили будут иметь всю полноту власти. Партия Саакашвили останется в оппозиции.

В то же время, в посольстве США и ОБСЕ сообщили, что хотя в проведении выборов и были недостатки, результаты признают действительными. Однако Грузии нужно провести работу над ошибками.

— Они (недостатки на выборах, — Ред.), хотя и недостаточны для признания результатов выборов недействительными, неприемлемы и продолжают вредить избирательному процессу в Грузии, — говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Конечно, оппозиционная политсила Саакашвили присоединяется к протестам не только в попытке бороться с “беспределом” правящей партии. Все же возвращение экс-президента Грузии как премьер-министра представляется более реальным, чем члена парламента.

Возвращение Саакашвили в политику Грузии

Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию в конце августа. Его стремление стать значительной частью политики страны было обусловлено тем, что на 31 октября там назначили парламентские выборы.

Хотя он открыто и не заявлял о своем желании получить должность премьер-министра, потом все же сообщил, что готов выполнять соответствующие полномочия.

— Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия, — написал Саакашвили.

Но его возвращение в Грузию выглядит как “недоразумение” для многих. Политика заочно осудили по нескольким делам. Фактически, если он вернется в Грузию, его ждет по меньшей мере несколько лет заключения.

— Саакашвили как не мог вернуться в Грузию, так и не сможет в ближайшее время. Конечно, если там не произойдут какие-то революционные события, которые помогут изменить ситуацию, — говорит Рейтерович.

Единственный вариант для экс-президента — политическая уверенность. То есть если его партия станет первой в парламенте.

По мнению Рейтеровича, только при такой ситуации Саакашвили может думать о том, чтобы вернуться в страну и не попасть за решетку.

— Если бы его партия получила большинство и стала формировать систему власти в стране, то я не исключаю, что он мог бы вернуться в Грузию. Главный предохранитель, который не дает ему вернуться — уголовные дела, которые против него открыты. Соответственно, ему нужно иметь политические гарантии, ведь за ними последуют гарантии правового, процессуального и иного характера. Поскольку без победы его политсилы этих гарантий не будет, то при каких-то других обстоятельствах ему нет смысла уезжать из Украины. И при условии победы его партии, Саакашвили этим шансом мог бы воспользоваться, — рассказывает политолог.

Возвращение Саакашвили в Грузию все больше выглядит, как очень шаткий миф, чем то, что может реально произойти на протяжении ближайших месяцев.

Об Украине и Грузии

Конечно, если бы партия Саакашвили победила на выборах в парламент, то это частично означало бы и потепление отношений с Украиной. Ведь экс-президент Грузии неоднократно говорил, что для него две страны являются родными.

Но реально отношения между Украиной и Грузией несколько натянутые, ведь Саакашвили уже хотели экстрадировать, но не получили на это согласие.

Если результаты парламентских выборов останутся в силе, то в отношениях с Грузией вряд ли что-то поменяется.

— У нас сложились достаточно странные отношения с Грузией, связанные, в частности, с фактором Саакашвили. Думаю, что после завершения формирования новой конфигурации власти риторика относительно Украины не изменится. Если же Саакашвили уйдет от активной политической деятельности в Украине, то определенное потепление, или расширение сотрудничества возможно, — высказывает мнение Рейтерович.

Саакашвили уже давно понял, что в Украине он не получит желаемой должности и будет играть все меньшую и меньшую роль в повестке дня государства.

А сейчас и попытка вернуться в Грузию не предвещает ничего хорошего — только камеру в одной из грузинских тюрем, чего вряд ли хочет экс-глава государства.

Фактически его единственная возможность стать политической “звездой” Грузии понемногу исчезает. Даже если он и окажется в списках парламента от своей партии, то вряд ли рискнет вернуться в страну без значительной политической поддержки.

И тогда ему остается только одно — работать в Украине и надеяться, что его партия когда-нибудь вернется к тем высотам, на которых находилась ранее.

Владислав Бомбела