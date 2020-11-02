31 жовтня 2020 року у Грузії відбулися парламентські вибори. Найбільшу підтримку здобула провладна партія Грузинська Мрія, за яку проголосували 48,15% виборців.

Однак на другому місці опинилася ЄНР – Сила в єдності екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, яку підтримали 27,13% громадян.

Хоча Саакашвілі і незадоволений результатами, фактично його сила буде другою за величиною у парламенті Грузії і набагато більшою за інші політсили. Найближча до них – Європейська Грузія з результатом у 3,78% голосів.

Та чи означає це, що екс-президент повернеться до Грузії?

Успіх чи провал?

Для політичної сили, яка вже близько восьми років не може отримати парламентську більшість, друге місце на виборах повинен був означати неабиякий успіх. Так, ЄНР – Сила в єдності втратила значну частину голосів після президентства Саакашвілі, однак з 2016 року майже не поступилася позицією.

Однак для Саакашвілі другого місця, вочевидь, замало. Його партія напередодні виборів заявляла, що готова висунути екс-президента на посаду прем’єр-міністра, якщо їй вдасться здобути першість на виборах.

Та, як ми бачимо, цього не відбулося і нині опозиція закликає людей виходити на протести, адже вважає, що результати виборів сфальсифікували.

Йдеться не лише про ЄНР – Сила в Єдності але й інші політичні сили. Наприклад, лідер Лейбористської партії Грузії Шалва Нателашвілі заявив, що Бідзіна Іванішвілі узурпував владу в країні.

Під час спілкування з Фактами ICTV політолог Ігор Рейтерович заявив, що результати виборів у Грузії – це провал як для Саакашвілі, так і для його партії.

– Вони розраховували взяти значно більше місць. Оскільки їхні опоненти при владі вже вісім років, розраховували на те, що їм не вдасться взяти більшість. Навіть попри внесення зміни до виборчого законодавства (скорочення кількості мажоритарних депутатів, зменшення прохідного бар’єру до 1%) ситуація не змінилася – опоненти Саакашвілі матимуть всю повноту влади. Партія Саакашвілі залишиться в опозиції.

Водночас, в посольстві США та ОБСЄ повідомили, що хоча у проведенні виборів і були недоліки, результати визнають дійсними. Проте Грузії потрібно провести роботу над помилками.

– Вони (недоліки на виборах, – Ред.), хоча і недостатні для визнання результатів виборів недійсними, неприйнятні і продовжують шкодити виборчому процесу в Грузії, – йдеться у заяві посольства Сполучених Штатів у Грузії.

Звичайно, опозиційна політсила Саакашвілі долучається до протестів не лише у спробі боротися зі “свавіллям” правлячої партії. Все ж таки повернення екс-президента Грузії як прем’єр-міністра видається більш реальним, аніж члена парламенту.

Повернення Саакашвілі у політику Грузії

Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію наприкінці серпня. Його прагнення стати значною частиною політики країни зумовлено тим, що на 31 жовтня там призначили парламентські вибори.

Хоча він відкрито і не заявляв про своє бажання отримати посаду прем’єр-міністра, згодом все ж повідомив, що готовий виконувати відповідні повноваження.

– Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи. Тому я оголосив, що згоден бути перехідним прем’єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія, – написав Саакашвілі.

Та його повернення до Грузії виглядає як “непорозуміння” для багатьох. Політика заочно засудили за кількома справами. Фактично, якщо він повернеться до Грузії, його чекає щонайменше кілька років ув’язнення.

– Саакашвілі як не міг повернутися в Грузію, так і не зможе найближчим часом. Звичайно, якщо там не відбудуться якісь революційні події, які допоможуть змінити ситуацію, – каже Рейтерович.

Єдиний варіант для екс-президента – політична впевненість. Тобто якщо його партія стане першою у парламенті.

На думку Рейтеровича, лише за такої ситуації Саакашвілі може думати про те, щоб повернутися в країну і не потрапити за ґрати.

– Якби його партія здобула більшість і стала формувати систему влади в країні, то я не виключаю, що він міг би повернутися в Грузію. Головний запобіжник, який не дає йому повернутися – кримінальні справи, які проти нього відкриті. Відповідно, йому потрібно мати політичні гарантії, адже за ними підуть гарантії правового, процесуального та іншого характеру. Оскільки без перемоги його політсили цих гарантій не буде, то за якихось інших обставин йому немає сенсу їхати з України. Та за умови перемоги його партії, Саакашвілі цим шансом міг би скористатися, – розповідає політолог.

Повернення Саакашвілі до Грузії все більше виглядає, як дуже хиткий міф, аніж щось, що може реально статися протягом найближчих місяців.

Про Україну і Грузію

Звичайно, якби партія Саакашвілі перемогла на виборах до парламенту, то це частково означало би і потеплішання відносин з Україною. Адже екс-президент Грузії неодноразово казав, що для нього дві країни є рідними.

Та реально відносини між Україною і Грузією дещо натягнуті, адже Саакашвілі вже хотіли екстрадувати, однак не отримали на це згоду.

Якщо результати парламентських виборів залишаться незмінними, то у стосунках з Грузією навряд чи щось зміниться.

– У нас склалися достатньо дивні відносини з Грузією, які пов’язані, зокрема, із фактором Саакашвілі. Думаю, що після завершення формування нової конфігурації влади риторика щодо України не зміниться. Якщо ж Саакашвілі відійде від активної політичної діяльності в Україні, то певне потепління, або розширення співпраці можливе, – висловлює думку Рейтерович.

Саакашвілі вже давно зрозумів, що в Україні він не отримає бажаної посади і відіграватиме все меншу і меншу роль в порядку денному держави.

А нині і спроба повернутися до Грузії не віщує нічого доброго – лише камеру в одній з грузинських в’язниць, що навряд чи хоче екс-глава держави.

Фактично його єдина можливість стати політичною “зіркою” Грузії потроху зникає. Навіть якщо він і опиниться в списках парламенту від своєї партії, то навряд чи ризикне повернутися в країну без значної політичної підтримки.

І тоді йому залишається лише одне – працювати в Україні і сподіватися, що його партія колись повернеться до тих висот, на яких знаходилася раніше.

Владислав Бомбела