Там стрельба! Очевидцы рассказали, как люди в Вене “штурмовали” кафе

Нападение террористов в районе Иннер-Штадт в Вене, который известен своей бурной ночной жизнью, заставило людей искать прикрытие в кафе и ресторанах.

42-летний официант Джимми Эроглу, который работал в одном из таких кафе, рассказал, что гости “внезапно начали штурмовать заведение”, объясняя это тем, что на улице произошла стрельба.

По его словам, впоследствии он услышал еще около 15 выстрелов.

— Я закрыл дверь и сказал людям оставаться внутри, потому что кое-кто хотел выйти на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, — сказал он и добавил, что “все боялись за свою жизнь”.

28-летняя Лиза, которая отказалась назвать свою фамилию из соображений конфиденциальности, рассказала, что ходила ужинать с другом.

— Это был прекрасный вечер, мы просто хотели воспользоваться прошлой ночью перед локдауном. Затем мы планировали встретиться с остальными друзьями, чтобы выпить, но началась стрельба, — сказала она.

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Террористическая атака в Вене

В понедельник вечером теракт в Вене унес жизни как минимум четверых человек. Еще 14 пострадали.

Полиция сообщила, что по крайней мере один тяжеловооруженный злоумышленник открыл огонь в центре города. Власти Австрии назвали стрельбу “терактом исламистов”.

Жителям Вены приказали оставаться дома, ведь один злоумышленник скрылся во время теракта и до сих пор находится на свободе. Еще одного боевика полиция застрелила.

Источник: The Washington Post