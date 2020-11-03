Там стрельба! Очевидцы рассказали, как люди в Вене “штурмовали” кафе

Нападение террористов в районе Иннер-Штадт в Вене, который известен своей бурной ночной жизнью, заставило людей искать прикрытие в кафе и ресторанах.
42-летний официант Джимми Эроглу, который работал в одном из таких кафе, рассказал, что гости “внезапно начали штурмовать заведение”, объясняя это тем, что на улице произошла стрельба.
По его словам, впоследствии он услышал еще около 15 выстрелов.
— Я закрыл дверь и сказал людям оставаться внутри, потому что кое-кто хотел выйти на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, — сказал он и добавил, что “все боялись за свою жизнь”.
28-летняя Лиза, которая отказалась назвать свою фамилию из соображений конфиденциальности, рассказала, что ходила ужинать с другом.
— Это был прекрасный вечер, мы просто хотели воспользоваться прошлой ночью перед локдауном. Затем мы планировали встретиться с остальными друзьями, чтобы выпить, но началась стрельба, — сказала она.
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Террористическая атака в Вене
В понедельник вечером теракт в Вене унес жизни как минимум четверых человек. Еще 14 пострадали.
Полиция сообщила, что по крайней мере один тяжеловооруженный злоумышленник открыл огонь в центре города. Власти Австрии назвали стрельбу “терактом исламистов”.
Жителям Вены приказали оставаться дома, ведь один злоумышленник скрылся во время теракта и до сих пор находится на свободе. Еще одного боевика полиция застрелила.
Источник: The Washington Post